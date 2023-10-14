NBC News: изначально ХАМАС планировал напасть на школы и убить "как можно больше"

ХАМАС разработал план нападения на школы и молодежный центр в израильском кибуце Кфар-Саад с целью "убийства как можно большего числа людей" и захвата заложников, сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на документы, найденные у погибших бойцов ХАМАС израильскими службами быстрого реагирования.