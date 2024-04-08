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Западная пресса пишет об уничтожении ВС РФ нескольких ЗРК Patriot американского производства на Украине

Западная пресса пишет об уничтожении ВС РФ нескольких ЗРК Patriot американского производства на Украине

Активные просьбы представителей киевского режима к западным странам поставить дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Украину могут быть связаны с тем, что часть ЗРК, ранее переданных Киеву, уже уничтожена в результате ударов российских войск.

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