Активные просьбы представителей киевского режима к западным странам поставить дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Украину могут быть связаны с тем, что часть ЗРК, ранее переданных Киеву, уже уничтожена в результате ударов российских войск.
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