Активные просьбы представителей киевского режима к западным странам поставить дополнительные зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot на Украину могут быть связаны с тем, что часть ЗРК, ранее переданных Киеву, уже уничтожена в результате ударов российских войск.