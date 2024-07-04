Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по бригаде ВСУ в районе житомирского Звягеля

Российские войска нанесли удары по военному городку в районе города Звягель Житомирской области, где расквартирована бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
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