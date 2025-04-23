Пентагон обратился к космической компании, что потерпела крах на фондовом рынке

Astra, калифорнийская компания, пережившая крах на фондовом рынке и уход с Nasdaq в 2024 году, объявила о новых планах по разработке ракеты Rocket 4 для доставки грузов по контракту с Пентагоном на $44 млн.
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