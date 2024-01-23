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Газета.ру

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Ресторатор Кит МакНалли перед экстренной операцией выразил поддержку Вуди Аллену

Ресторатор Кит МакНалли перед экстренной операцией выразил поддержку Вуди Аллену

Известный нью-йоркский ресторатор Кит МакНалли опубликовал в пост Instagram, в котором рассказал о предстоящей ему экстренной операции, а также снова поддержал режиссера Вуди Аллена на фоне обвинений в домогательствах.

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