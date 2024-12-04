Хабаровский край участвует во всероссийском конкурсе инклюзивных практик

Хабаровский край представил восемь заявок на всероссийский конкурс инклюзивных практик "Открыто для всех", целью которого является внедрение и распространение решений, улучшающих жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья.
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