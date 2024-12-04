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Хабаровский край участвует во всероссийском конкурсе инклюзивных практик

Хабаровский край участвует во всероссийском конкурсе инклюзивных практик

Хабаровский край представил восемь заявок на всероссийский конкурс инклюзивных практик "Открыто для всех", целью которого является внедрение и распространение решений, улучшающих жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья.

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