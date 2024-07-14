Момент стрельбы в Пенсильвании во время выступления Трампа. На кадрах видно, как кандидат в президенты США хватается за ухо после выстрелов, затем телохранители бросаются ему на помощь.
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Момент стрельбы в Пенсильвании во время выступления Трампа. На кадрах видно, как кандидат в президенты США хватается за ухо после выстрелов, затем телохранители бросаются ему на помощь.
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