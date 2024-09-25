Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН обвинил в бездействии всемирную организацию, выступил против планов урегулирования конфликта, альтернативных киевскому, а также против заморозки конфликта.
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