Ульяновский автозавод в 1944 – 1945 годах В 1942 г. мне было 16 лет, нас забрали, на машине привезли в Тагай да закрыли, боялись, что мы убежим.
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Ульяновский автозавод в 1944 – 1945 годах В 1942 г. мне было 16 лет, нас забрали, на машине привезли в Тагай да закрыли, боялись, что мы убежим.
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