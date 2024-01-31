В школе села Дунаево Сретенского района по нацпроекту проведут ремонт спортзала

Ремонт спортивного зала проведут в селе Дунаево Сретенского района в 2024 году.Глава района Алексей Закурдаев в своем Telegram-канале сообщил, что по нацпроекту «Образование» на эти цели из консолидированного бюджета выделили более 2,3 миллионов рублей.