Кадыров: в Чечне сбили 2 БПЛА, третий упал в Грозном

Город Грозный атаковали утром три украинских БПЛА. Два дрона сбили, а третий упал на территории ОМОН «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по Чечне, заявил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
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