МЧС России проводит работы по ликвидации последствий дождевых паводков в Башкортостане

Власти Республики Башкортостан принимают все возможные меры для предотвращения негативных последствий обильных осадков, которые привели к подтоплению прилегающих территорий и размыву дорог в ряде регионов страны.
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