Арест пророссийских блогеров-активисток в Казахстане: Акорда закручивает гайки, улыбаясь Москве Энтузиасты «Бессмертного полка» и межнационального мира ответят по статье УК Сергей Аксёнов Фото: Pogiba Alexandra/news.
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А почему нет запрета на въезд в Россию энтузиаста Диаса Кузаирова,так называемых «языковых патрулей».
токайская прокладка ещё себя покажет...зная менталитете "казахов"(на самом деле такой нации никогда не было,они-ветвь киргизов),могу сказать-это просто намёк своим русофилам-так будет с каждым....казахстанские баи тупо идут по пути хохлов...идиоты...
друан-токай и геостратег...матвиенка говорила, что у них с ними один менталитет...😂
Сегодня по телику показывали, что российские хирурги поехали в Казахстан и делали там операцию на позвоночнике малолетнему ребенку. И наш профессор говорил "О ДРУЖБЕ и ВЗАИМОПОМОЩИ".... Это когда выгодно Казахстану, то они без мыла в оно место залезут. А ТАК, ВООБЩЕ - НЕНАВИДЯТ И ХАМЯТ даже на уровне управленцев!! Так стоит ли с ними делиться своими достижениями в медицине?!!
Казахстан хочет стать внутренней провинцией Китая? Ну Токаеву-то по-любому тогда кирдык.
Друган Такаев! Очередной плевок в сторону России.
Всё это конечно интересно, вот только почему опять Россия должна по сути вмешиваться в чужую страну за граждан чужой страны, если их задержали как граждан этой страны по законам этой страны? Кажется тут только проконтролировать каким то образом соблюдение всех норм данного закона и рассмотрения этих дел всесторонне с тщательным изучением всех материалов можно и то наверное только с согласия этой страны по какому то заявлению или ходатайству через МИД. Сложно судить о этом имея минимум информации, а подать ее нынче можно как угодно и не факт, что это реально именно так и есть, а не просто так подано.