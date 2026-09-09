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Арест пророссийских блогеров-активисток в Казахстане: Акорда закручивает гайки, улыбаясь Москве

Арест пророссийских блогеров-активисток в Казахстане: Акорда закручивает гайки, улыбаясь Москве

Арест пророссийских блогеров-активисток в Казахстане: Акорда закручивает гайки, улыбаясь Москве Энтузиасты «Бессмертного полка» и межнационального мира ответят по статье УК Сергей Аксёнов Фото: Pogiba Alexandra/news.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Аверков
Владимир Аверков

токайская прокладка ещё себя покажет...зная менталитете "казахов"(на самом деле такой нации никогда не было,они-ветвь киргизов),могу сказать-это просто намёк своим русофилам-так будет с каждым....казахстанские баи тупо идут по пути хохлов...идиоты...

Профиль пользователя Vladimir Lioubimcev
Vladimir Lioubimcevизменено

Сегодня по телику показывали, что  российские хирурги поехали в Казахстан и делали там операцию на позвоночнике малолетнему ребенку. И наш  профессор говорил "О ДРУЖБЕ и ВЗАИМОПОМОЩИ".... Это когда выгодно Казахстану, то  они без мыла в оно место залезут. А ТАК, ВООБЩЕ - НЕНАВИДЯТ И ХАМЯТ даже на уровне  управленцев!!   Так стоит ли с ними делиться своими достижениями в медицине?!!

Профиль пользователя Денис Родионов
Денис Родионов

Всё это конечно интересно, вот только почему опять Россия должна по сути вмешиваться в чужую страну за граждан чужой страны, если их задержали как граждан этой страны по законам этой страны? Кажется тут только проконтролировать каким то образом соблюдение всех норм данного закона и рассмотрения этих дел всесторонне с тщательным изучением всех материалов можно и то наверное только с согласия этой страны по какому то заявлению или ходатайству через МИД. Сложно судить о этом имея минимум информации, а подать ее нынче можно как угодно и не факт, что это реально именно так и есть, а не просто так подано.