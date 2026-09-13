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Царьград

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Главное в ИноСМИ 13 сентября: Заблуждение Зеленского, которое меняет всё. Источник - от открытии Ормуза. США получили пощёчину от Ирана

Главное в ИноСМИ 13 сентября: Заблуждение Зеленского, которое меняет всё. Источник - от открытии Ормуза. США получили пощёчину от Ирана

Источник рассказал, что на самом деле происходит с открытием Ормузского пролива. Вашингтон публично получил пощёчину от Ирана.

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