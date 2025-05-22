Специалисты группировки «Запад» разработали патроны для борьбы с дронами ВСУ

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Военные специалисты ремонтно-восстановительного подразделения группировки войск «Запад» разработали модифицированные патроны для стрелкового оружия, которые повышают эффективность борьбы с дронами противника.
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