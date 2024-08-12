Прохладная погода с дождями ждет жителей Нижегородской области на этой неделе

Начало предстоящей недели в Нижегородской области ознаменуется прохладой и дождями. Центр североатлантического циклона находится недалеко от региона над Татарстаном, поэтому погода здесь определяется пасмурным небом и относительно низкими температурами.
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