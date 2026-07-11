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КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива

КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива

www.globallookpress.com/Cheng Min Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о закрытии Ормузского пролива до дальнейшего уведомления, заявив, что ограничение будет действовать до прекращения вмешательства США в регионе.

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