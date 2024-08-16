Захарова раскритиковала репортажи итальянских журналистов о Курской области

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала репортажи журналистов итальянской гостелерадиокомпании Rai, которые проникли в атакованную Вооруженными силами Украины (ВСУ) Курскую область.
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