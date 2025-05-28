Что известно об убийстве подростков в Иркутской области: ▪️Минувшей ночью в городе Байкальске в СНТ загорелся частный дом; ▪️На месте ЧП обнаружили тела пятерых несовершеннолетних; ▪️По данным следствия, в доме в находилась группа молодых людей, и один из них напал на других с ножом; ▪️Четверо подростков скончались на месте, еще четверо доставлены с различными травмами в больницу; ▪️Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара скончался; ▪️Возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "покушение на убийство двух и более лиц".