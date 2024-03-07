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Первая встреча Бузовой и Манукяна после разрыва — вот как это было на самом деле

Первая встреча Бузовой и Манукяна после разрыва — вот как это было на самом деле

До этого момента артисты не общались больше двух лет. Ольга Бузова и Давид Манукян Социальные сетиВ прошлом году настоящей сенсацией стала встреча Ольги Бузовой и Давида Манукяна на съемках реалити-шоу «Сокровища императора».

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