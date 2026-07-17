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Глава СУ СКР по ЯНАО взял на контроль дело об истязании ребенка в Ноябрьске

Глава СУ СКР по ЯНАО взял на контроль дело об истязании ребенка в Ноябрьске

Следователи в Ноябрьске завели уголовное дело об истязании малолетнего ребенка матерью. После обращения сотрудников органов опеки и попечительства руководитель СУ СКР по ЯНАО Андрей Егоров поставил расследование на контроль.

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