Глава СУ СКР по ЯНАО взял на контроль дело об истязании ребенка в Ноябрьске

Следователи в Ноябрьске завели уголовное дело об истязании малолетнего ребенка матерью. После обращения сотрудников органов опеки и попечительства руководитель СУ СКР по ЯНАО Андрей Егоров поставил расследование на контроль.
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