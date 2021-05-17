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Челябинский суд принял решение по делу экс-кандидата в президенты

Челябинский суд принял решение по делу экс-кандидата в президенты

Процедуру банкротства фирмы Андрея Яцуна пытались начать еще в марте Арбитражный суд Челябинской области приостановил рассмотрение иска фирмы «Теплосервис» о банкротстве инвестиционной компании (ИК) «Доступное жилье», следует из базы судебных дел.

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