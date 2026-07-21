Новый министр обороны Великобритании Уэс Стритинг, назначенный после смены правительства в Лондоне, первым же делом пообещал продолжать поддержку бандеровской Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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