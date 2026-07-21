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Политнавигатор

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Новый британский министр обороны пообещал поддерживать бандеровцев. Алиев просит не забывать и о себе

Новый британский министр обороны пообещал поддерживать бандеровцев. Алиев просит не забывать и о себе

Новый министр обороны Великобритании Уэс Стритинг, назначенный после смены правительства в Лондоне, первым же делом пообещал продолжать поддержку бандеровской Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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