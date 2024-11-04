Председатель Европарламента Роберта Метсола предложила Европейскому Союзу создать свою собственную организацию безопасности в дополнение к НАТО, сообщает испанская газета Еl mundo.
Крысы забегали: за день до выборов в США, в Европе страхуются на случай второго пришествия Трампа
Комментарии
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А
Александр24
Так-то оно так, но что меня всегда удивляло, какой бы идиот в Америке не приходил к власти, общий курс страны почти не менялся. А у нас? Кто б не пришёл к власти, сразу начинается ломка всего и вся. Ленин сломал капитализм, начал строить социализм. Сталин -коллективизация, кулаки, репрессии. Хрущёв -семилетки, совнархозы, МТСы, кукуруза, нынешнее поколение будет жить при коммунизме. При Брежневе чуток устаканилось. Пришёл Горбачёв - гласность, перестройка, сухой закон, распродажа страны. Андропов - попытка внедрения железной дисциплины. Ельцин - вся страна продана за бесценок олигархам, голод, нищета, страшные 90-е, зато "Боже, храни Америку!" и танцы в пьяном угаре. И так все время - разрушим всё до основания, а уж затем... Почему, кто бы у нас не пришёл к власти, то сразу может всю страну перевернуть с ног на голову? Странное это всё. Пока вся надежда на Путина, а потом? Не дай Бог в средневековье или даже в пещеры - ужас!
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3 час.
АЖ
Александр Жучков
Получается, что Россия может развиваться только при самодержавии? Когда власть переходит по наследству, по династическому закону? Тут тоже не избежать проблем, если почитать историю Российского государства. Отличие, правда, есть - князья, цари, императоры очень много уделяли внимания всестороннему обучению своих отпрысков, в том числе и управлению государством, а также патриотическому воспитанию и заботе о своих подданных. Возможно ли это сейчас? Не знаю. Вряд ли. Президент - должность выборная...
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2 час.
Сергей Федотов
Кобыла Харрис дурында Космического масштаба. Ну это разве не прелесть если она встанет во главе США? Президент США - клиническая идиотка, а?😜 А Трамп, он унылый какой-то. И совсем не ржёт.
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1 час.
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