Крысы забегали: за день до выборов в США, в Европе страхуются на случай второго пришествия Трампа

А

Александр24

Так-то оно так, но что меня всегда удивляло, какой бы идиот в Америке не приходил к власти, общий курс страны почти не менялся. А у нас? Кто б не пришёл к власти, сразу начинается ломка всего и вся. Ленин сломал капитализм, начал строить социализм. Сталин -коллективизация, кулаки, репрессии. Хрущёв -семилетки, совнархозы, МТСы, кукуруза, нынешнее поколение будет жить при коммунизме. При Брежневе чуток устаканилось. Пришёл Горбачёв - гласность, перестройка, сухой закон, распродажа страны. Андропов - попытка внедрения железной дисциплины. Ельцин - вся страна продана за бесценок олигархам, голод, нищета, страшные 90-е, зато "Боже, храни Америку!" и танцы в пьяном угаре. И так все время - разрушим всё до основания, а уж затем... Почему, кто бы у нас не пришёл к власти, то сразу может всю страну перевернуть с ног на голову? Странное это всё. Пока вся надежда на Путина, а потом? Не дай Бог в средневековье или даже в пещеры - ужас!