Минфин в 2024 г. сделает упор на долгосрочных ОФЗ с постоянным купонным доходом

Министерство финансов планирует в 2024 году размещать в большей степени долгосрочное облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом, сообщает «РБК Инвестиции» со ссылкой на пресс-службу министерства.
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