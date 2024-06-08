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Либерахи сбежали, но дело их живёт или... про дорогие обеды на ПЭМФ 2024...

Либерахи сбежали, но дело их живёт или... про дорогие обеды на ПЭМФ 2024...

Горевестники привычно заныли, что проводить дорогостоящий ПМЭФ, с блекджеком и шлюхами, во время СВО, кощунство, и лучше бы отдали детям, пенсионерам, да и дронов накупили.

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Комментарии
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Александр Батт
Нужны победы в СВО,  Иначе форумы. не помогут.
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12 час.
Y
Yuriy
&quot;Пускать пыль в глаза&quot; - это для Кремля обычная практика, когда хочется показать свою международную значимость. А рассуждения Автора о том, что если бы вместо фуагра гостям дали бы хороший гуляш с картофелем, то гости бы в ужасе убежали с ПМЭФ - вообще жесть. На ПМЭФ приезжают не пожрать, не потрахаться с элитными проститутками и не познакомиться с сомнительными личностями из &quot;творческой элиты России. На ПМЭФ приезжают прагматики для обсуждения бизнес-проектов, которые должны принести максимальную прибыль. Именно поэтому миллиардные траты на проведение ПМЭФ во время СВО - это если не &quot;пир во время чумы&quot;, то точно очередной &quot;распил&quot; бюджетных денег.
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6 час.
Татьяна Романова
Лично я ничего не имею против питерского экономического форума, мероприятие важное и нужное. Но есть один момент, который в моей голове не стыкуется со здравым смыслом. Люди говорят, сама инстасамка☝️ принимала в нем участие... Это недоразумение пригласили взамен сбежавшему недоумку дане милохину, или еще какая причина?
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2 час.

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