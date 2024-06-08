Либерахи сбежали, но дело их живёт или... про дорогие обеды на ПЭМФ 2024...

Y

Yuriy

"Пускать пыль в глаза" - это для Кремля обычная практика, когда хочется показать свою международную значимость. А рассуждения Автора о том, что если бы вместо фуагра гостям дали бы хороший гуляш с картофелем, то гости бы в ужасе убежали с ПМЭФ - вообще жесть. На ПМЭФ приезжают не пожрать, не потрахаться с элитными проститутками и не познакомиться с сомнительными личностями из "творческой элиты России. На ПМЭФ приезжают прагматики для обсуждения бизнес-проектов, которые должны принести максимальную прибыль. Именно поэтому миллиардные траты на проведение ПМЭФ во время СВО - это если не "пир во время чумы", то точно очередной "распил" бюджетных денег.