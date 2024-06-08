Горевестники привычно заныли, что проводить дорогостоящий ПМЭФ, с блекджеком и шлюхами, во время СВО, кощунство, и лучше бы отдали детям, пенсионерам, да и дронов накупили.
Либерахи сбежали, но дело их живёт или... про дорогие обеды на ПЭМФ 2024...
Комментарии
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Александр Батт
Нужны победы в СВО, Иначе форумы. не помогут.
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12 час.
Y
Yuriy
"Пускать пыль в глаза" - это для Кремля обычная практика, когда хочется показать свою международную значимость. А рассуждения Автора о том, что если бы вместо фуагра гостям дали бы хороший гуляш с картофелем, то гости бы в ужасе убежали с ПМЭФ - вообще жесть. На ПМЭФ приезжают не пожрать, не потрахаться с элитными проститутками и не познакомиться с сомнительными личностями из "творческой элиты России. На ПМЭФ приезжают прагматики для обсуждения бизнес-проектов, которые должны принести максимальную прибыль. Именно поэтому миллиардные траты на проведение ПМЭФ во время СВО - это если не "пир во время чумы", то точно очередной "распил" бюджетных денег.
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6 час.
Татьяна Романова
Лично я ничего не имею против питерского экономического форума, мероприятие важное и нужное. Но есть один момент, который в моей голове не стыкуется со здравым смыслом. Люди говорят, сама инстасамка☝️ принимала в нем участие... Это недоразумение пригласили взамен сбежавшему недоумку дане милохину, или еще какая причина?
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2 час.
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