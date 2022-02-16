Происшествия

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Оперативники линейного отдела на станции Иркутск-пассажирский задержали группу ангарчан, похитивших с территории железнодорожного предприятия спецодежду и кабель

В дежурную часть ЛО МВД России на станции Иркутск-пассажирский обратился представитель железнодорожной организации, расположенной в городе Ангарске Иркутской области.

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