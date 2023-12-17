Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Зато не бабник! А то, что пидор- это мелочь!Алла Пугачева наш...
  • Fridrich Hlаva
    Очень приятно читать такое сообщение- бандеровцев бьют как они и заслуживают вместе с оружием их хозяина США!!Авиабомбой танк В...
  • Владимир Нелюбин
    А когда в свободной продаже появится?В Москве представ...

В Новороссийске после "шторма века" увеличился разлом на мысе Мысхако

В Новороссийске после "шторма века" увеличился разлом на мысе Мысхако

Отвалившаяся во время разгула стихии часть берега постепенно размывается и скоро уйдет под воду.Разлом на мысе Мысхако стремительно увеличился после "шторма века", обрушившегося на Краснодарский край в конце ноября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх