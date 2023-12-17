В Новороссийске после "шторма века" увеличился разлом на мысе Мысхако

Отвалившаяся во время разгула стихии часть берега постепенно размывается и скоро уйдет под воду.Разлом на мысе Мысхако стремительно увеличился после "шторма века", обрушившегося на Краснодарский край в конце ноября.
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