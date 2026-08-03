Зеленский подтвердил назначение Умерова новым главой СВР Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил назначение главы украинской делегации на переговорах в Женеве, секретаря Совета по национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умерова на должность руководителя Службы внешней разведки (СВР) Украины.
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