Fortnite на Олимпийских играх, провал Xbox, успехи Hogwarts Legacy, FNAF в кино, Harmony: The Fall of Rev...

Fortnite на Олимпийских играх, провал Xbox, успехи Hogwarts Legacy, FNAF в кино, Harmony: The Fall of Reverie, Stasis 2…В новом выпуске «Инфакта» вы узнаете, почему Fortnite официально стала Олимпийской дисциплиной, что думает Activision о турнирах по Call of Duty и Overwatch, какие новые игры попали в Зал славы, когда выйдет Harmony: The Fall of Reverie от авторов Life is Strange, на что похожа Stasis: Bone Totem, каким образом арахнофобы смогут пройти Hogwarts Legacy, что думает Фил Спенсер о провале Redfall, и что показали в трейлере фильма по Five Nights at Freddy’s.