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Кабмин ввел в действие план гражданской защиты: что он предусматривает

Кабмин ввел в действие план гражданской защиты: что он предусматривает

Кабинет министров на внеочередном заседании ввел в действие план гражданской защиты, который предусматривает, что областные государственные администрации активизируют работу по эвакуации гражданского населения из мест активных боевых действий.

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