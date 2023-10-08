Ученый-химик Александр Макаров запретил запивать таблетки чаем

Ведущий научный сотрудник лаборатории гетероциклических соединений Новосибирского института органической химии СО РАН, доктор химических наук Александр Макаров уверен, что в некоторых случаях возможно взаимодействие лекарства с веществами, содержащимися в жидкости, которой его запили.