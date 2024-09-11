Запад не набрал нужную для победы Киева сумму и призвал составить «план Б»

Запад потребовал от Украины новый план с реалистичными военными целями. Потому что собирать деньги под нынешние обещания киевского режима уже не получается, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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