Названы две версии пожара в доме многодетной семьи из Новосибирской области

Специалисты продолжают выяснять причины пожара, унесшего жизнь пятерых человек. В настоящее время дознавателями МЧС рассматривается две версии трагедии — аварийный пожароопасный режим работы электрооборудования и неисправность печного отопления.
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