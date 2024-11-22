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Вечерний Новосибирск

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Названы две версии пожара в доме многодетной семьи из Новосибирской области

Названы две версии пожара в доме многодетной семьи из Новосибирской области

Специалисты продолжают выяснять причины пожара, унесшего жизнь пятерых человек. В настоящее время дознавателями МЧС рассматривается две версии трагедии — аварийный пожароопасный режим работы электрооборудования и неисправность печного отопления.

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