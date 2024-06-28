Уголовное дело возбуждено после смертельного пожара в общежитии в Балашихе

ГСУ СК России по Московской области Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в общежитии в подмосковной Балашихе, жертвами которого стали пять человек, сообщило ведомство в субботу, 29 июня.
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