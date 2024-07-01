Во Владивостоке продолжаются работы по демонтажу незаконной рекламы и гаражей

Власти Владивостока продолжают борьбу с незаконной рекламой на улицах города. На прошлой неделе специалисты муниципального предприятия "Содержание городских территорий" успешно демонтировали несколько несанкционированных рекламных конструкций.
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