ЗРК «Тор-М2» «ослепил» ВСУ у границы Белгородской области (ВИДЕО)

ЗРК «Тор-М2» уничтожил украинский БПЛА, пытавшийся вести разведку у границы Белгородской области. Противник использует беспилотники для координации своей артиллерии, чтобы наносить удары по населенным пунктам Белгородской области.
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