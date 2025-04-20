МИД Омана сообщил о работе США и Ирана над сохранением Тегераном мирной программы по атому

Министерство иностранных дел Омана сообщило, что переговоры между США и Ираном направлены на то, чтобы Тегеран лишился возможности разработки ядерного оружия, но при этом сохранил право на мирное использование атомной энергии.
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