Popcaketv

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Бузову застали на «романтическом ужине» со звездой турецких сериалов Бураком Озчивитом

Бузову застали на «романтическом ужине» со звездой турецких сериалов Бураком Озчивитом

Вчера в столице России произошел настоящий «Бум» среди фанатов турецких сериалов. Случился долгожданный приезд самого харизматичного артиста Бурака Озчивита (Burak Özçivit), который сразу же после прилета пообщался с преданными поклонниками.

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