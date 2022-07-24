Бузову застали на «романтическом ужине» со звездой турецких сериалов Бураком Озчивитом

Вчера в столице России произошел настоящий «Бум» среди фанатов турецких сериалов. Случился долгожданный приезд самого харизматичного артиста Бурака Озчивита (Burak Özçivit), который сразу же после прилета пообщался с преданными поклонниками.
Вчера в столице России произошел настоящий «Бум» среди фанатов турецких сериалов. Случился долгожданный приезд самого харизматичного артиста Бурака Озчивита (Burak Özçivit), который сразу же после прилета пообщался с преданными поклонниками.
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