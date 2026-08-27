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Синоптик Позднякова: в начале сентября в Москве потеплеет до +25 °С

Синоптик Позднякова: в начале сентября в Москве потеплеет до +25 °С

Осень в Москве начнётся с тёплой погоды: 1 и 2 сентября воздух может прогреться до +23…+25 °С, осадков не ожидается, сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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