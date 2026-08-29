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China Ousts 4 Senior Military Commanders In Widening Purges

China Ousts 4 Senior Military Commanders In Widening Purges

China Ousts 4 Senior Military Commanders In Widening Purges Authored by Dorothy Li via The Epoch Times, China has removed two top generals from its highest military command body and expelled two other senior commanders from a Communist Party-controlled legislature, as turbulence continues within the upper echelon of the country's armed forces.

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