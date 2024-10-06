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Тульские новости

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В историческом центре Тулы ограничили скорость для СИМ

В историческом центре Тулы ограничили скорость для СИМ

В историческом центре Тулы с 6 октября установили ограничение до 15 км/ч для средств индивидуальной мобильностиВ историческом центре Тулы с 00:00 6 октября установили ограничение до 15 км/ч для средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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