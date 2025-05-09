Блогерша Боня заявила, что ее часто спрашивают о справлении нужды на Эвересте

Блогерша Виктория Боня раскрыла в своем Telegram-канале, как альпинисты справляют нужду в горах. «Как какают в горах? Это, пожалуй, самый часто задаваемый вопрос после вопроса, как люди писают», — поделилась знаменитость.
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