Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 505 подписчиков

Блогерша Боня заявила, что ее часто спрашивают о справлении нужды на Эвересте

Блогерша Боня заявила, что ее часто спрашивают о справлении нужды на Эвересте

Блогерша Виктория Боня раскрыла в своем Telegram-канале, как альпинисты справляют нужду в горах. «Как какают в горах? Это, пожалуй, самый часто задаваемый вопрос после вопроса, как люди писают», — поделилась знаменитость.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх