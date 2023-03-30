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«Это статья!»: Конасова разоблачила Гасанова и звезду «Новых пацанок», которые рекламируют мошенников

«Это статья!»: Конасова разоблачила Гасанова и звезду «Новых пацанок», которые рекламируют мошенников

Катя Конасова рассказала об азартной игре, которую активно рекламируют звезды Интернета. Разоблачительница возмущена тем, что блогеры не говорят о возрастных ограничениях и других подводных камнях.

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