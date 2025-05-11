Эксперт Идилов: чувство эмоциональной пустоты опасно тем, что его считают нормой

Основатель ИИ-сервиса ментального здоровья Via MD Магомед-Амин Идилов в беседе с "Газетой.Ru" назвал неочевидные признаки, которые могут указывать на скрытое эмоциональное истощение — даже если человек сам пока этого еще не осознает.
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