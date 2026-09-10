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Царьград

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Геомагнитная обстановка в Новосибирске: шторм отступил на 68%

Геомагнитная обстановка в Новосибирске: шторм отступил на 68%

В Новосибирской области в четверг сохранится преимущественно спокойная геомагнитная обстановка. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН оценивают вероятность полноценной магнитной бури уровня G1 и выше всего в 7%.

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