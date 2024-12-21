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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Журова о возвращении фигуристов: «Если сейчас мы не начнем проходить отборы и получать квоты, то и с флагом, и без флага никак не попадем на Олимпиаду»

Вчера Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов к отбору в Милан-2026.

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