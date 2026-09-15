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Журнал «Профиль»

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Верховный суд США не разрешил администрации Трампа ввести новые правила голосования по почте

Верховный суд США не разрешил администрации Трампа ввести новые правила голосования по почте

Суд семью голосами против двух отказал в просьбе приостановить предварительный запрет на применение новых федеральных правил обработки почтовых бюллетеней на выборах 3 ноября.

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