"Страна": шантаж Зеленским Европы ядерным оружием будет иметь тяжелые последствия Украинское издание "Страна" сообщает, что Владимир Зеленский допустил большую ошибку в Брюсселе в ходе заседания Европейского совета, когда сделал заявление, что либо Украина будет в НАТО, либо будет иметь ядерное оружие.