Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 262 подписчика

Стало известно, как Европа накажет Зеленского за шантаж ядерным оружием

Стало известно, как Европа накажет Зеленского за шантаж ядерным оружием

 "Страна": шантаж Зеленским Европы ядерным оружием будет иметь тяжелые последствия Украинское издание "Страна" сообщает, что Владимир Зеленский допустил большую ошибку в Брюсселе в ходе заседания Европейского совета, когда сделал заявление, что либо Украина будет в НАТО, либо будет иметь ядерное оружие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх