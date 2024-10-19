Воронежская неделя с Александром Пироговым: послушай, мэр, не трогай шурина

Душевных наших мук не стоит мир. Скучная картина! Тучи без конца, небеса покрыты волнистой мглой, ветер в поле воет, роща отряхает, ложится на поля туман, солнце не блестит, проглянет день как будто поневоле и дождик моросит.
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